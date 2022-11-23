Второй участок строительства дублера Горьковского шоссе в Казани введут в эксплуатацию в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани близятся к завершению работы на втором участке строительства дублера Горьковского шоссе, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.



Участок протяженностью 4,7 км — от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Для строительства третьего участка дороги-дублера Горьковского шоссе от Храма всех религий до трассы М7 подготовлена проектно-сметная документация, государственная экспертиза пройдена. Работы начнутся после подтверждения финансирования.

В октябре Куляжев сообщал о «высокой степени готовности» участка четырехполосной дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Тогда же он заявлял о том, что проектная документация от Храма всех религий до федеральной трассы М-7 уже разработана.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на прошлой неделе сообщал, что реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в 2024 году. Для этого Татарстан привлек инфраструктурный бюджетный кредит. На работы на Горьковском шоссе в этом году предусмотрят 3,2 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко