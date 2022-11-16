Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани завершат в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в 2024 году, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом.



По его словам, дорогу планируют расширить до шести полос движения и сделать развязки. Для этого Татарстан привлек инфраструктурный бюджетный кредит. На работы на Горьковском шоссе в этом году предусмотрят 3,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В ноябре исполком Казани утвердил проект планировки территории второго этапа трассы (известной как дорога-дублер Горьковского шоссе) от ул. Несмелова до М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе города. Ее протяженность — 9 514,9 м.

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Маргарита Головатенко