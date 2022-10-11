Для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани выкупили более 300 земельных участков

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал о ходе строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. По его словам, проектно-сметная документация на еще один участок уже прошла государственную экспертизу.

— По дублеру Горьковского шоссе: ранее, в предыдущем году, завершен участок в 1,5 км — от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда. На сегодняшний день в высокой степени готовности находится участок четырехполосной дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Протяженность порядка 5 км, — сообщил он.

По его словам, в рамках подготовки к работам по строительству дороги-дублера Горьковского шоссе было выкуплено более 300 земельных участков на сумму 275 миллионов рублей. Также проложили и переложили порядка 25 км сетей инженерных коммуникаций.

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— В продолжение строительства дороги-дублера на сегодняшний день разработана проектная документация от Храма всех религий до федеральной трассы М-7. Эта проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, и мы ждем подтверждения финансирования, чтобы начать работы на этом участке, — сообщил Игорь Куляжев.

В целом в 2022 году на дорожные работы в Казани выделено 25,6 миллиарда рублей. В том числе 1 миллиард рублей — это ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



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Татьяна Демина