12-метровая интерактивная елка и медведи: Казань купит новогоднюю иллюминацию еще на 5 миллионов рублей

В Казани продолжают закупать новогоднюю иллюминацию — вслед за Советским районом о своих намерениях о ее приобретении объявили Вахитовский, Приволжский, Ново-Савиновский и Авиастроительный. В сумме на различные конструкции уйдет около 5 миллионов рублей. Деньги направят из бюджета города — хотя председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов недавно говорил, что казанские власти решили не следовать традициям и не выделять средства на новую новогоднюю иллюминацию и украшения. В совокупности иллюминация будет стоить городу в этом году около 9 миллионов рублей.

Интерактивная елка и медведи для Вахитовского и Приволжского районов

Иллюминация для этих двух районов обойдется в 2,9 миллиона рублей. Самая дорогая статья расходов — световая конструкция «Ель» высотой до 12 метров — ее стоимость определена в 1,3 миллиона рублей. Ключевая особенность в том, что она может использоваться для получения эффекта дополненной реальности, что позволит воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением.

— Сказочные герои просматриваются на фоне изделия в режиме реального времени. Интерактивный контент с возможностью взаимодействия пользователей со сказочными героями, в том числе возможность увеличения и уменьшения их размера, перемещения их в пространстве, а также возможность игрового взаимодействия в режиме онлайн. Применяемая функция дополненной реальности доступна для мобильных устройств на операционных системах IОS и Andrоid бесплатно. Хронометраж не ограничен, не привязан к определенному времени. Пользователи электронных устройств имеют возможность сделать фотографии и видео с элементами дополненной реальности неограниченное число раз, — следует из документации.

Световая конструкция «Ель»

Еще деньги выделяются на две световые фигуры медведей — побольше (высотой до 5,3 метра) и поменьше (высотой до 1,9 метра). Первая обойдется в 1,04 миллиона, а вторая — в 268,8 тысячи рублей.

Дополнительно ко всему купят макушку в виде звезды для вышеописанной елки (53,5 тысячи рублей), 40 гирлянд длиной в 20 метров (16 тыс. рублей), 130 елочных украшений (102 тыс. рублей).

Деревья для Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

Закупка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, по сравнению с предыдущей, выглядит достаточно скромно. Тут собираются потратить 1,9 миллиона рублей на 10 декоративных инсталляций в виде деревьев.

Декоративная инсталляция «Дерево»

Высота каждой металлической конструкции должна составлять 3 метра, ширина — 1,4 метра.

Арки для Советского района

Администрация Советского района исполкома Казани планирует закупить иллюминацию на 3 миллиона рублей из муниципального бюджета.

В эту сумму входит новогодняя арка — сборная металлическая конструкция, обтянутая двумя типами светодиодных гирлянд, высотой 2,5 метра. Она выглядит как три арки, соединенные светодиодной гирляндой, и символизирует небо. Год выпуска — не ранее 2021 года.

Композиция «Арки новогодние»

Также власти покупают 70 композиций «Подарок новогодний». Они представляют собой металлическую конструкцию, обтянутую гибким неоном и светодиодной гирляндой с двух сторон.

Композиция «Снежная корона»

Помимо этого, самый большой район Казани, в котором проживают 336 927 человек, украсят 200 светодиодных водонепроницаемых светильников, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, холодного белого свечения. Длина светильника — 10 метров. На одном светодиодном модуле находятся 54 светодиода.

Также закупаются 100 светодиодных водонепроницаемых светильников теплого белого свечения с 18 лучами различной длины. Согласно документации, корпус светильника должен быть из пластика, способного выдержать сгибание на 160 градусов. После сгибания корпус должен оставаться целым, не лопаться.

«Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника»

Стоит отметить, что источник финансирования трех закупок — бюджет Казани. При этом несколько дней назад председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов говорил, что в этом году казанские власти решили не следовать традициям и не выделять средства на новую новогоднюю иллюминацию и украшения — для подготовки города к Новому году используют прошлогодний декор. В каких-то местах так и есть, например на улице Баумана.

— В наш адрес поступает очень много вопросов о том, как будет украшен город в этом году. Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника, особенно его ждут дети. Новый год — это семейный праздник, который сближает людей, — поделился Игорь Саляхутдинов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Мы поддерживаем экономику города и сделаем все соответствующие мероприятия, чтобы люди встретили Новый год как всегда. Все новогоднее оборудование будет установлено силами наших муниципальных предприятий. Оно хранится у них на складе. Сейчас его ремонтируют и приводят в порядок, — продолжил председатель Комитета внешнего благоустройства.

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Дарья Пинегина