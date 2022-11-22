В Казани на улице Баумана устанавливают новогоднюю иллюминацию

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани на улице Баумана начали устанавливать традиционную новогоднюю иллюминацию. Часть арок уже на своих местах. В скором времени можно увидеть знакомую всем горожанам новогоднюю центральную улицу.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Однако украшения установят старые. Таким образом город решил сэкономить бюджет, деньги пойдут на поддержку мобилизованных и их семей. Декор почистят и отремонтируют после многих месяцев хранения.

— Мы понимаем, что не время сейчас тратиться на какие-то новые вещи. У нас уже есть хороший резерв украшений, который мы можем использовать каждый год, использовать максимально. И потребности, чтобы покупать что-то новое, дорогостоящее, у нас нет, — цитирует ГТРК «Татарстан» руководителя пресс-службы Комитета внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани Лейсан Урманчееву.

Готовить к праздникам начали и другие города Татарстана. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил начать подготовку к новогодним мероприятиям. Так, к украшению главной елки города приступят уже на этой неделе, сообщает пресс-служба районной администрации.

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Елизавета Пуншева