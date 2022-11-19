Для новогоднего украшения Казани выделили прошлогоднюю иллюминацию

В этом году казанские власти решили не следовать традициям и не выделять средства на новую новогоднюю иллюминацию и украшения — для подготовки города к Новому году используют прошлогодний декор. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

— В наш адрес поступает очень много вопросов о том, как будет украшен город в этом году. Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника, особенно его ждут дети. Новый год — это семейный праздник, который сближает людей, — поделился он.

Саляхутдинов добавил, что украшение города имеет важное значение и для представителей малого и среднего бизнеса. По его словам, новогодний декор способствует увеличению турпотока, из-за чего появляется больше клиентов в кафе, ресторанах и такси.

Фото: kzn.ru

— Мы поддерживаем экономику города и сделаем все соответствующие мероприятия, чтобы люди встретили Новый год как всегда. Все новогоднее оборудование будет установлено силами наших муниципальных предприятий. Оно хранится у них на складе. Сейчас его ремонтируют и приводят в порядок, — продолжил он.

Центральную городскую елку выстой в 35 метров возведут возле Центра семьи «Казан». Она будет со светодинамическим оформлением и анимированным куполом. Световая инсталляция «Ель» включает в себя 76,5 тыс. световых гирлянд и сочетается с композицией «Шатер» из 1280 гирлянд. Елку украсят 155 световых шаров и 504 звезды. А для проведения новогодней ярмарки установят 10 стилизованных домиков.

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Артем Гафаров