В 2022 году в Татарстане на учет поставили 1955 деревянных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в Татарстане на кадастровый учет поставили 1955 новых деревянных жилых домов, по данным Росреестра Татарстана. При этом в сельской местности 1128 домов, а на земельных участках 495.

Данная субсидия распространяется на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей. Предприниматели предоставят покупателям скидки до 10% стоимости дома.

Правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домов. Ежегодно на предоставление субсидий планируют выделять около 300 млн рублей. Для участия в конкурсе Минпромторга, производители должны: подтвердить наличие производственных мощностей в России, наличие прейскуранта цен на домокомплекты, а также фиксировать скидки в договоре с покупателем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах, — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, в 2022 году в Татарстане на государственный кадастровый учет поставили 200 многоквартирных жилых домов. Их суммарная площадь — 1 789 382 квадратных метра. В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года построили чуть более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Диана Фатыхова