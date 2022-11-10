С начала года в Татарстане на кадастровый учет поставили 200 многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане на государственный кадастровый учет поставили 200 многоквартирных жилых домов. Их суммарная площадь — 1 789 382 квадратных метра, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

Всего на сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 22 840 многоквартирных домах Татарстана. Их общая площадь составляет порядка 82,8 млн «квадратов».

В Управлении Росреестра по Татарстану напомнили, что одновременно с постановкой на кадастровый учет многоквартирного дома ставятся все объекты недвижимости, расположенные в нем. Речь идет о нежилых помещениях, местах общего пользования, машино-местах и прочих объектах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Только после проведения данной процедуры можно зарегистрировать права на недвижимость, — обратила внимание заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Напомним, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года построили чуть более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина