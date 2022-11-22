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Зарину Догузову освободили от должности главы Ростуризма

11:59, 22.11.2022
Зарину Догузову освободили от должности главы Ростуризма
Фото: kremlin.ru

Возглавлявшая ликвидируемый Ростуризм Зарина Догузова освобождена от должности, ей предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве, сообщает ТАСС.

Указ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Его полномочия переданы Минэкономразвития. 37-летняя Догузова руководила Ростуризмом с 7 февраля 2019 года.

— Насчет моих дальнейших планов, могу сказать точно — как и прежде, буду стараться быть максимально полезной своей стране. Не прощаюсь и остаюсь на связи, - написала она в своем telegram-канале.

А начале ноября Зарина Догузова отказалась от предложения работать в должности заместителя главы Минэкономразвития России, курирующего сферу туризма.

Все меры по упразднению Ростуризма планируют завершить до 15 марта 2023 года. Сотрудники агентства продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».

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Маргарита Головатенко
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