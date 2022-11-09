РБК: Зарина Догузова отказалась занять пост куратора туризма в Минэкономразвития России

Возглавлявшая Ростуризм Зарина Догузова отказалась от предложения работать в должности заместителя главы Минэкономразвития России, курирующего сферу туризма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

По данным издания, Зарина Догузова получила предложение о новой должности сразу после ликвидации Ростуризма. Его направил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Цель — совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации федеральных органов исполнительной власти.

Как следует из распоряжения правительства России, все меры по упразднению Ростуризма планируют завершить до 15 марта 2023 года. Сотрудники агентства продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина