Казань ведет проектно-сметную разработку семи общеобразовательных школ

В Казани дефицит школьных мест составляет 2,5 тысячи мест — ровно столько детей перевозят по школьным маршрутам в отдаленные школы города. Для полного удовлетворения в школьных местах вблизи проживания семей с детьми школьного возраста необходимо 60 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов на заседании очередной сессии Казанской городской думы.



Острый дефицит в школьных местах продолжает оставаться в новых микрорайонах жилой застройки — ЖК «Солнечный город» в Приволжском районе Казани, соципотечном ЖК «Салават купере», в пригородных поселках Вишневка и Привольный. С двойной перегрузкой работает казанский лицей №182 по улице Рауиса Гареева.

— В этом году из «Солнечного города» 100 детей перевозят в другие школы Приволжского района, второй год 400 детей «Салават купере» перевозятся в новые лицеи. Открыты школьные маршруты «Вишневка» и «Привольный», всего детей перевозят по 46 маршрутам, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В настоящее время ведется строительство двух новых школ в элитном микрорайоне «Столичный» по улице Чистопольской и по улице Р. Гареева. Идет конкурс концепций. Стоимость каждой — 2 млрд рублей. Ведется разработка проектно-сметной документации еще на семь общеобразовательных учреждений, уточнил Ирек Ризванов.

— Казань лидирует среди городов-миллионников по созданию новых мест. За последние 5 лет построено 17 школ и дополнительных учебных корпусов на 16 тысяч учащихся. Проблема нехватки мест в общеобразовательных организациях частично решается с помощью организации 46 школьных маршрутов в 29 учреждениях для 2,5 тысячи учащихся, — рассказал он.

Для закрытия дефицита необходимо 60 млрд рублей — это двухлетний бюджет города, сообщил он. За 10 лет в Казани построено 14 школ и корпусов.

— Но остается потребность в новых школах, — отметил он. Сейчас в Казани функционирует 200 школ, из которых 169 — муниципальные, 15 — частные.

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Луиза Игнатьева