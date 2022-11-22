Казань ведет проектно-сметную разработку семи общеобразовательных школ
В Казани дефицит школьных мест составляет 2,5 тысячи мест — ровно столько детей перевозят по школьным маршрутам в отдаленные школы города. Для полного удовлетворения в школьных местах вблизи проживания семей с детьми школьного возраста необходимо 60 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов на заседании очередной сессии Казанской городской думы.
Острый дефицит в школьных местах продолжает оставаться в новых микрорайонах жилой застройки — ЖК «Солнечный город» в Приволжском районе Казани, соципотечном ЖК «Салават купере», в пригородных поселках Вишневка и Привольный. С двойной перегрузкой работает казанский лицей №182 по улице Рауиса Гареева.
— В этом году из «Солнечного города» 100 детей перевозят в другие школы Приволжского района, второй год 400 детей «Салават купере» перевозятся в новые лицеи. Открыты школьные маршруты «Вишневка» и «Привольный», всего детей перевозят по 46 маршрутам, — рассказал он.
В настоящее время ведется строительство двух новых школ в элитном микрорайоне «Столичный» по улице Чистопольской и по улице Р. Гареева. Идет конкурс концепций. Стоимость каждой — 2 млрд рублей. Ведется разработка проектно-сметной документации еще на семь общеобразовательных учреждений, уточнил Ирек Ризванов.
— Казань лидирует среди городов-миллионников по созданию новых мест. За последние 5 лет построено 17 школ и дополнительных учебных корпусов на 16 тысяч учащихся. Проблема нехватки мест в общеобразовательных организациях частично решается с помощью организации 46 школьных маршрутов в 29 учреждениях для 2,5 тысячи учащихся, — рассказал он.
Для закрытия дефицита необходимо 60 млрд рублей — это двухлетний бюджет города, сообщил он. За 10 лет в Казани построено 14 школ и корпусов.
— Но остается потребность в новых школах, — отметил он. Сейчас в Казани функционирует 200 школ, из которых 169 — муниципальные, 15 — частные.
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