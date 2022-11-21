Казанца рекомендовали на пост главы Верховного суда Башкортостана

Рекомендацию на пост главного судьи Башкирии получил сегодня выходец из Казани Раиль Шайдуллин. Впрочем, равные шансы с ним сохранил и еще один претендент, ведь из четырех кандидатов Высшая квалифколлегия судей РФ отсеяла только двоих, сообщают источники «Реального времени».



На главный пост в судебной системе Башкирии претендовали четверо

Напомним, «выборы» нового председателя Верховного суда Башкортостана пошли на второй круг. Вакансия на эту должность открылась на фоне трагедии — в ноябре 2021-го от осложнений после коронавирусной инфекции скончалась председатель Верховного суда РБ Земфира Латыпова.

11 апреля 2022-го перед ВККС РФ предстали четверо претендентов — бывший глава Авиастроительного суда Казани, ныне председатель состава Шестого кассационного суда общей юрисдикции Раиль Шайдуллин и трое его коллег из Уфы:

и.о. председателя Верховного суда Республики Башкирия — зампред Иван Семенов;

председатель состава Второго кассационного суда общей юрисдикции (Москва), экс-судья Верховного суда РБ Сергей Крылов;

председатель Кировского райсуда Уфы Роберт Усманов.

Рекомендацию тогда получил Сергей Крылов, однако до рассмотрения кадровой комиссией при президенте РФ он не дошел — отозвал свои документы. Причину источники «Реального времени» не уточняют.

Соперником Шайдуллина остается Семенов

Новый конкурс объявлять в этой ситуации не стали. И сегодня та же четверка претендентов вновь предстала перед членами ВККС. На этот раз, как утверждают источники «Реального времени», руководство Верховного суда РФ на заседании коллегии поддержало две кандидатуры — выходца из Казани Раиля Шайдуллина и уфимца Ивана Семенова, де-факто возглавляющего Верховный суд Башкортостана последний год.

Фото: vs.bkr.sudrf.ru/

Таким образом, выбор на значимый пост в соседней с Татарстаном республике судейское сообщество оставило за главой государства.

В свои 46 лет Шайдуллин уже не раз начинал работу на новом месте — уроженец Буинска после окончания юрфака КГУ поработал юристом ГУП «Казанское авиапредприятие», затем помощником прокурора Лаишевского района, в 2000—2003 годах был старшим следователем отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ, после чего расстался с мундиром ради мантии. Судил в Лаишево, Верховном суде РТ, в 2012-м был назначен зампредом Набережночелнинского горсуда, а еще через два года десантировался в председательское кресло в Авиастроительном суде Казани.

Фото: usd.tatarstan.ru

Представляя Раиля Шайдуллина коллективу в 2014-м, председатель управления Судебного департамента по РТ Зявдат Салихов просил его сохранить высокое качество работы суда, а глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выражал уверенность, что задачи будут выполнены на достойном уровне, и отмечал богатый опыт работы нового руководителя.

Отметим, именно Шайдуллин в 2014-м вынес один из первых в Татарстане приговоров по делу вернувшегося из Сирии участника незаконных вооруженных формирований Раифа Мустафина — наказал 3 годами и 10 месяцами колонии. А еще судья направил частное постановление в Российский исламский университет, требуя быстрее принять меры и избавиться от условий, которые способствуют увлечению студентов радикальным исламом.

Больше трех лет татарстанский кандидат трудится в Самаре — по месту дислокации Шестого КСОЮ, который оценивает законность решений по делам федеральных судов девяти регионов, включая Татарстан, Башкирию и Оренбургскую область.

Второй претендент, Иван Семенов, чуть младше Шайдуллина. Родился в 1979 году в Стерлитамаке. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2001—2011 годах работал на различных должностях в органах прокуратуры, в 2011—2014 годах — судьей Стерлибашевского районного суда. В 2014-м занял пост председателя Стерлибашевского районного суда, а через пять лет стал зампредом Верховного суда Башкирии.

Ирина Плотникова