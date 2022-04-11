В Москве выбрали кандидата в председатели Верховного суда Башкирии

Сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала на пост главного судьи Башкортостана выходца из Уфы, председателя состава Второго кассационного суда Сергея Крылова. На тот же пост претендовали выходец из Казани Раиль Шайдуллин, возглавляющий судебный состав в Шестом КСОЮ, и председатель Кировского райсуда Уфы Роберт Усманов.



Зампред Верхового суда Башкортостана — и.о. председателя Иван Семенов отозвал свое заявление, об этом стало известно на старте заседания, сообщает «Право.ру».

Кандидатуру Крылова на заседании поддержали председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и глава Совета судей страны Виктор Момотов.