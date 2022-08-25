Ваня Дмитриенко получит 1,4 миллиона рублей за выступление на Дне города и республики в Казани

За выступление на Дне города и республики в Казани 16-летний российский певец Ваня Дмитриенко получит 1,44 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Такую сумму ему заплатят из муниципального бюджета.

Выступление Вани Дмитриенко продлится не менее 45 минут. Концерт состоится 30 августа возле центра семьи «Казан».

Артист уже получил полную предоплату за свое выступление. В сумму входят расходы исполнителя, вознаграждение, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и других обязательных платежей.

скриншот youtube.com

Помимо Вани Дмитриенко на Дне города и республики в Казани выступят группа Uma2rman и Филюс Кагиров. Праздничный концерт стартует в 16.30 и продлится до 22.00, после чего в небе над Казанкой покажут пиротехническое шоу.

Напомним, День города и республики в Казани празднуется ежегодно 30 августа. В этом году он выпадает на вторник, который объявлен в Татарстане выходным днем. Полная праздничная программа мероприятий в Казани — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина