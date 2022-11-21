В Татарстане число госпитализаций с коронавирусом снизилось на треть за неделю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 14 по 20 ноября в больницы Татарстана с диагнозом коронавирус госпитализировали 134 человека. Это на 31,63% пациентов меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, в Татарстане с 7 по 13 ноября в больницы попали 196 человек, заразившихся COVID-19. Это на пять пациентов больше, чем за предыдущие 7 дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 722 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 787 пациентов, в том числе 97 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки не зарегистрировано ни одного летального случая.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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