В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19 после шести недель снижения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 7 по 13 ноября в больницы попали 196 человек, заразившихся COVID-19. Это на 5 пациентов больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

До этого на протяжении шести недель в Татарстане наблюдалось снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, с 24 по 30 октября в больницах оказались 215 заболевших, а с 31 октября по 6 ноября — 191.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зарегистрирован 189 021 случай COVID-19. Вылечились от него за это время 185 978 человек. Умерли 2 006 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина