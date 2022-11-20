Главное о коронавирусе на 20 ноября: в Китае впервые с мая умер заболевший, дальнейшее изменение COVID-19
Как казанский общепит переносил коронавирусные ограничения два года назад
- 20 ноября 2021 года сооснователь бара «Дафт Pub» Артем Тяжелов на страницах «Реального времени» рассказал о том, как казанский ресторанный бизнес переносит коронавирусные ограничения. Он отметил, что ввод QR-кодов стал для казанских заведений общепита новым испытанием на прочность. Потери в выручке тогда составили в среднем 40—60%, а в некоторых, чаще тех, кто специализируется на алкоголе, дошли и до 80%.
Минздрав заявил о формировании группы для исследования обновленной вакцины от коронавируса
- Вирус SARS-CoV-2 будет изменяться и дальше, сообщил директор центра им.Гамалеи Александр Гинцбург: «Разнообразие, которое на выходе в виде эпидемически значимых штаммов (коронавируса) потом возникает, гораздо выше, чем у вируса гриппа, у которого другая совершенно экология. Загадывать о том, как будет дальше меняться вирус, пока сложно, могу только сказать, что он еще будет меняться. Этот процесс идет постоянно».
- Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что началось формирование групп для исследований обновленной вакцины от коронавируса. Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщил о разработке обновленного варианта вакцины «Спутник V», адаптированного под штаммы «дельта» и «омикрон».
От коронавируса в Китае умер 87-летний мужчина — впервые за полгода
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 637 856 169 раз, 6 620 439 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 305 722). На второй строчке — Индия (44 670 240), на третьей — Франция (37 508 185), на четвертой — Германия (36 205 405), на пятой — Бразилия (34 999 495).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 077 031). За ними следуют Бразилия (688 907), Индия (530 574), Россия (383 503, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).
За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.
- Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очи и председателя КНР Си Цзиньпин достигли консенсуса по созданию сообщества двух стран для повышения стабильности, процветания и устойчивости. Стороны приветствовали прогресс «в плане практического сотрудничества во всех областях таиландско-китайских отношений», несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.
- В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом. 87-летний мужчина скончался в Пекине 19 ноября. Диагноз поставили 11 ноября, тогда у него проявлялся только сухой кашель. Потом у него подтвердили пневмонию, дальше она развилась до тяжелой бактериальной инфекции в легких, у мужчины возник септический шок.
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