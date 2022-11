Эксперт Зыков: разблокировка Трампа в Twitter — показательный шаг

Разблокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter демонстрирует, что площадка выступает за «за свободу, за равенство, за то, что не будут притесняться меньшинства». Об этом РИА Новости сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Маск пытается показать, что Twitter сейчас придерживается того, что его площадка «за свободу, за равенство, за то, что не будут притесняться меньшинства». Разблокировка Трампа — это такой показательный шаг, который соответствует тем словам, которые Маск произносил перед покупкой соцсети, — отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что после разблокировки аккаунта Трампа за ним в соцсеть могут вернуться его последователи, которые ушли с площадки вслед за бывшим президентом. Для поклонников это послужит «определенным сигналом», что Twitter исправился.

Фото: flickr.com

Twitter принял решение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как владелец компании Илон Маск провел опрос, в ходе которого большинство пользователей поддержали это решение.

После штурма Капитолия Трампа забанили практически во всех крупных социальных сетях — его аккаунты заблокированы в Facebook*< Twitter, YouTube, Instagram* и Twitch. Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу. Она называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»).

Елизавета Пуншева