«КОС-синтез» уступил «Балтике» 9 очков

Фото: пресс-служба «КОС-Синтеза»

«КОС-синтез» проиграл петербургской «Балтике» со счетом 15:6 в рамках второго матча седьмого тура чемпионата России.

Казанские ватерполисты уступили соперникам три очка уже на старте. Однако первую четверть игры закрыли со минимальным отставанием — 2:3.

Во втором тайме отрыв увеличился. Петербургская команда получила сразу четыре очка в то время, как «КОС-синтез» лишь два. Счет составил 7:4 по итогам первой половины. Голеодорами матча стали Адель Аухадеев и Раиль Тазеев.

После большого перерыва было заметно, что казанцы устали, однако с воодушевлением шли в атаку. В части завершения не хватало точности. За период до финиша табло показало 10:5 в пользу «Балтики».

Финальный счет составил 15:6. Больше всего голов в седьмом туре за «КОС-синтез» забил Адель Аухадеев — в первом матче три, во втором — семь. Бомбардир в турнирном рейтинге поднялся на 5-е место.

В прошлой игре ватерполисты «КОС-Синтеза» уступили всего один гол в матче с волгоградским «Спартаком» в рамках второго матча седьмого тура чемпионата России. Казанские спортсмены начали матч с отличным боевым настроем и первыми открыли счет. Почти весь первый период «КОС-Синтез» лидировал, благодаря усилиям Артема Одинцова, Егора Ярлыченко и Николы Дедовича. Тем не менее волгоградцам удалось отыграться, и на перерыв команды ушли со счетом 4:4.

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Елизавета Пуншева