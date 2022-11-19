«КОС-Синтез» уступил один гол в матче с волгоградским «СПАРТАКом»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтеза» уступили всего один гол в матче с волгоградским «Спартаком» в рамках второго матча седьмого тура Чемпионата России.

Казанские спортсмены начали матч с отличным боевым настроем и первыми открыли счет. Почти весь первый период «КОС-Синтез» лидировал благодаря усилиям Артёма Одинцова, Егора Ярлыченко и Николы Дедовича. Тем не менее, волгоградцам удалось отыграться, и на перерыв команды ушли со счетом 4—4.

Во втором периоде заводчане смогли показать отличную оборону, хотя и не всегда достигали успехов в атаке. Однако это не помешало закончить отрезок победителями — по итогам второго периода счет на табло был 7—5 в пользу «КОС-Синтеза».

Эта фора в начале третьего периода увеличилась до трех очков, но «СПАРТАК» не согласился с ролью догоняющих и начал вести более активную игру в атаке. Выйти вперед им не удалось, но разница в счете сократилась. Команды ушли на перерыв со счетом 10—9 в пользу «КОС-Синтеза».

В последнем отрезке волгоградская команда трижды сравнивала счет, а под завершение матча смогла выйти вперед. Догнать их заводчане уже не успели. По итогам встречи счет на табло был 12—13 в пользу «СПАРТАКа».

В рамках выезда в Волгоград заводчане не заработали ни одного очка, а поэтому уступили первое место тому же «СПАРТАКу», от которого потерпели поражение и в первой игре сезона.

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Артем Гафаров