В России за сутки выявили 5 217 случаев COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 217 человек, госпитализирован 641 заболевший. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 536 229 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 20 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 443 пациента. Всего вылечившихся — 20 943 924 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 59 россиян. Всего от инфекции скончались 391 454 человека.

Фото: стопкоронавиурс.рф

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Илина Хакимова