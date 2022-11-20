В Минобороны КНР заявили о готовности министра встретиться с главой Пентагона

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ выразил готовность встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств — членов АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс») в Камбодже. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй, передают ТАСС.

— Китай позитивно настроен и открыт для контакта с США во время встречи министров обороны в формате «СМОА плюс», оба ведомства поддерживают связь и координацию, — заявил Тань Кэфэй.



Фото: pxhere.com

«СМОА плюс» — механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и так называемых государств — партнеров по диалогу (Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

В декабре 2021 года состоялись первые в истории совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Учения прошли в территориальных водах Индонезии, в районе Северной Суматры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова