В начале декабря пройдут первые в истории совместные военно-морские учения России и АСЕАН

С 1 по 3 декабря состоятся первые за всю историю совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя РФ при АСЕАН Александра Иванова.

Учения пройдут в территориальных водах Индонезии, в районе Северной Суматры. С российской стороны в них примет участие большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», который находится в составе Тихоокеанского флота ВМФ России.

Решение провести совместные учения возникло в ходе прошедшей 28 октября 2021 года видеоконференции на Четвертом саммите Россия — АСЕАН, в которой принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале ноября под Казанью прошли учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Участие в них приняли представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.





Дарья Акимова