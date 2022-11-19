Под завалами дома на Сахалине все еще остаются люди — там погибли девять человек

Фото: МЧС России

Власти Сахалина сообщили о том, что под завалами одного из подъездов дома в поселке Тымовском продолжают оставаться несколько человек. Сейчас известно о девяти погибших, четверо из которых — дети. Еще девять человек пострадали.

Среди пострадавших пожарный, который получил травму при разборе завалов. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Как сообщил глава региона, дом не был газицифирован, поэтому предварительная версия ЧП — взрыв газового баллона. По неподтвержденной информации, он мог быть объема, который запрещено устанавливать в домах.

Фото: МЧС России

На месте трагедии работают 60 спасателей, вместе с ними расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин уже поручил докладывать ему о ходе дела.

По сообщениям главы Сахалинской области, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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Артем Гафаров