Количество погибших на Сахалине в результате взрыва в доме увеличилось до девяти

До девяти увеличилось количество погибших в результате взрыва дома на Сахалине. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Среди жертв трагедии трое детей.

Напомним, что первоначально возникшая версия о причинах трагедии — взрыв бытового газа. При этом, по словам Лимаренко, дом не газифицирован, поэтому рассматривается вариант со взрывом газового баллона.

На месте ЧП, помимо экстренных служб, работают и сотрудники Следственного комитета. Взрыв стал причиной возбуждения уголовного дела сразу по двум статьям УК — ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 о повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.

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Артем Гафаров