В результате взрыва на Сахалине погибли двое детей

Фото: кадр видео

В результате взрыва жилого дома на Сахалине количество погибших увеличилось до четырех. Среди них двое детей, передает ТАСС слова губернатора области Валерия Лимаренко.

Напомним, сегодня около шести утра по московскому времени стало известно, что на Сахалине произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП полностью обрушился подъезд.

Не исключено, что количество жертв трагедии будет расти. Кроме четырех погибших, ранее сообщалось еще о девяти раненых. На месте ЧП, помимо экстренных служб, работают и сотрудники Следственного комитета.

Взрыв стал причиной возбуждения уголовного дела сразу по двум статьям УК — ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 о повреждение или уничтожении имущества по неосторожности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров