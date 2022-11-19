В результате взрыва в доме на Сахалине трое погибли, девять — пострадали

Фото: кадр видео, опубликованного Валерием Лимаренко

Сегодня около шести утра по московскому времени стало известно, что на Сахалине по неизвестным причинам произошел взрыв в одном из домов. В результате ЧП обрушились все пять этажей подъезда.

По первоначальной версии, трагедия могла быть вызвана взрывом бытового газа, однако глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что дом газифицирован не был. Он же озвучил данные о том, что в результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал.

Позднее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило уже о девяти пострадавших. Около семи утра по московскому времени количество погибших увеличилось: из-под завалов извлекли тела троих человек.

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Артем Гафаров