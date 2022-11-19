С 19 по 21 ноября казанцы смогут увидеть световое шоу на телебашне
Казанскую телебашню с 19 по 21 ноября будет украшать яркая праздничная подсветка, сообщили в мэрии Казани.
В честь Дня ракетных войск и артиллерии, казанцы увидят световое шоу, имитирующее взлет ракеты. «Запуски» будут проводиться с 18:00 до 00:00 каждый час.
А в воскресенье, 20 ноября, казанская телебашня окрасится в зеленый цвет с 16:00 до 23:00. Яркая подсветка приурочена к ежегодной Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес».
21 ноября с 16:00 до 23:00 казанцев порадует светодинамическое шоу в честь Всемирного дня телевидения. На телебашне включат тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки.
Подсветка на телебашне РТРС Казани включается в праздничные дни, как например в День Татарстана и Казани — 30 августа — когда она окрасилась в праздничные цвета. Также она включала архитектурно-художественную подсветку в День Государственного флага России, 22 августа.
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