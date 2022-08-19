В День Государственного флага России Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора
В День Государственного флага России, 22 августа, Казанская телебашня РТРС окрасится в цвета российского триколора, сообщили в Минцифры республики.
Светодинамическое шоу озарит небо над вечерней Казанью с 19.30 до 23.00. Праздничную подсветку включат также телебашни РТРС и в других городах России.
Телебашня РТРС в Казани включала красную архитектурно-художественную подсветку в День памяти и скорби, 22 июня.
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