В День Государственного флага России Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

Фото: Максим Платонов (архив)

В День Государственного флага России, 22 августа, Казанская телебашня РТРС окрасится в цвета российского триколора, сообщили в Минцифры республики.



Светодинамическое шоу озарит небо над вечерней Казанью с 19.30 до 23.00. Праздничную подсветку включат также телебашни РТРС и в других городах России.

Телебашня РТРС в Казани включала красную архитектурно-художественную подсветку в День памяти и скорби, 22 июня.

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Маргарита Головатенко