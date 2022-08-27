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В День города на казанской телебашне включат праздничную подсветку

03:21, 27.08.2022
В День города на казанской телебашне включат праздничную подсветку
Фото: kzn.ru

В День Татарстана и Казани — 30 августа — казанская телебашня окрасится в праздничные цвета, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Светодинамическое шоу можно будет наблюдать с 19:30 до 23:00. В архитектурно-художественной подсветке используют изображения государственных символов Татарстана и национальные орнаменты.

Телебашня РТРС в Казани включала архитектурно-художественную подсветку в День Государственного флага России, 22 августа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИстория Татарстан

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