«Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся товаров IKEA в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров IKEA. Они появятся на площадке до конца года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

— Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года... Соглашение касается более 20 миллионов товаров во всех категориях, представленных в шведской сети: от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. «Яндекс Маркет» начнет продажу товаров IKEA до конца года, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре группа «Черкизово» сообщила, что не будет сокращать объем производства фрикаделек, который раньше поставлялся только в магазины IKEA. Их скоро снова можно будет приобрести в рознице. Сейчас эта продукция отгружается для кулинарий «Ленты» и «Ашана», но уже в Metro можно будет купить готовую упаковку замороженной продукции, как раньше в IKEA.



15 августа IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. Сегодня СМИ сообщили, что шведский ретейлер уволил 10 тысяч своих сотрудников в России.

Напомним, предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК». Заводы компании уже посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») с целью проведения due diligence (всестороннего анализа бизнеса).



В конце августа выяснилось, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. Порядка 700 сотрудников магазина в России продолжат свою работу. Торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.



Магазин ИКЕА открылся в Казани в 2004 году. Это был первый проект компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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Максим Кокунин