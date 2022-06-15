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Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, будут продолжать работать в России

13:14, 15.06.2022 1
Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, будут продолжать работать в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работу в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу шведской компании.

Там подчеркнули, что сами магазины IKEA при этом работать не будут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России работают 14 торговых центров МЕГА: в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Химках, Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге.

Сегодня IKEA объявила, что избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики. В компании пояснили, что решили «сократить масштаб бизнеса» в России. Сотрудников ждет «оптимизация».

Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:52
    Кто же теперь поможет финансово метро достроить?
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