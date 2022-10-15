Фрикадельки из IKEA можно будет найти в магазинах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Группа «Черкизово» не будет сокращать объем производства фрикаделек, который раньше поставлялся только в магазины IKEA. Их скоро снова можно будет приобрести в рознице, сообщил директор по переработке ООО «ПИТ-Продукт» (входит в группу) Мариуш Левоц.

— Пока этой продукции (т. е. фрикаделек, которые компания производила для IKEA, — прим. ред.), нет в рознице. Они скоро будут в Metro, — рассказал Левоц, отметив, что рецепт приготовления будет лишь «чуть-чуть отличаться».

Весь объем поставок — примерно 200 тонн в месяц — фрикаделек компания пока не успела заместить, но их производство сокращать не намерена. Весь этот объем планируется заменить поставками для других клиентов.

По его словам, например, сейчас эта продукция отгружается для кулинарий «Ленты» и «Ашана», но уже в Metro можно будет купить готовую упаковку замороженной продукции, как раньше — в IKEA.



Фото: realnoevremya.ru

Шведская сеть в России покупала фрикадельки только от «Черкизово». Продукция выпускалась в Горелово на одной из площадок ООО «Пит-Продукт», которое вошло в состав группы весной того года. Основная выпускаемая продукция — сосиски и колбасные изделия, пишет «РИА Новости».



15 августа IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. Сегодня СМИ сообщили, что шведский ретейлер уволил 10 тысяч своих сотрудников в России.



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