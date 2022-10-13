СМИ: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России
Шведский ритейлер IKEA уволил 10 тысяч своих сотрудников в России. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Ритейлеру «уже пришлось попрощаться примерно с 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников в России», рассказал глава материнской компании Ingka Йеспер Бродин.
15 августа IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. В конце августа СМИ сообщали, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. Порядка 700 сотрудников магазина в России продолжат свою работу.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым