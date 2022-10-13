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СМИ: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России

16:36, 13.10.2022
СМИ: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

Шведский ритейлер IKEA уволил 10 тысяч своих сотрудников в России. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Ритейлеру «уже пришлось попрощаться примерно с 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников в России», рассказал глава материнской компании Ingka Йеспер Бродин.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

15 августа IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. В конце августа СМИ сообщали, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. Порядка 700 сотрудников магазина в России продолжат свою работу.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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