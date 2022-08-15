IKEA сообщила о завершении онлайн-распродажи товаров в России

IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. Об этом сообщается на сайте.

Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте теперь недоступны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Магазины IKEA закроются и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, обработают, выдадут или доставят в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.



Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Утром в пятницу, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной.

Позже IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте. В понедельник, 18 июля, IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10—15 минут.

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Татьяна Леухина