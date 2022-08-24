ТАСС: IKEA хочет вернуться в течение двух лет

Фото: Максим Кокунин

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет, сообщил ТАСС источник.



По словам собеседника агентства, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. Порядка 700 сотрудников магазина в России продолжат свою работу.

— Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду, — пояснили изданию.

Фото: Максим Кокунин

На прошлой неделе в базе «СПАРК» отобразилась информация, что IKEA запустила процесс ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которое управляет розничной сетью в России. Решение о ликвидации ООО «Икеа Дом» принял Ingka Holding Europe B.V. Эта компания — холдинговая структура IKEA.



Вечером 15 августа IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. Магазины закроются и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.

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Маргарита Головатенко