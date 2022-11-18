Российские войска освободили населенный пункт Опытное в ДНР

В результате наступательных действий российские войска освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны России.

Также в военном ведомстве рассказали, что вчера российские вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.



— Цели удара достигнуты, все ракеты попали точно в назначенные объекты, поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с поставленной западными странами артиллерией, подготовленной для отправки в войска, — добавляет ведомство. — Нарушена переброска украинских резервов и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, — заявили в министерстве.

Фото: кадр видео Минобороны России

Напомним, в конце прошлой недели на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск был полностью освобожден поселок Майорск. Уже в начале этой недели Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР.



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Максим Кокунин