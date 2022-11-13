Российские войска освободили поселок Майорск на Донецком направлении

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск, сообщает Минобороны страны.

Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении ВСУ силами двух тактических групп, усиленных националистами, дважды предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское. В результате ударов артиллерии и авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.

На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.



Фото: vk.com/mil

Позавчера российское военное ведомство сообщило, что вооруженные силы наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра, по скоплениям живой силы и военной техники наносится огневое поражение.



В Минобороны отметили, что на левый берег Днепра переброшено свыше 30 тысяч российских солдат. Также около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.



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Максим Кокунин