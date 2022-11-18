Завтра в Татарстане ожидаются снежные заносы, метель и сильный ветер

В субботу, 19 сентября, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, с 18.00 18 ноября до 18.00 19 ноября в регионе местами пройдет сильный снег. Ожидается, что метель будет с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.

Кроме того, метеорологи предупреждают о сильном восточном ветре порывами 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с). На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Татарстане также ожидается существенное ухудшение погоды. На районы республики распространит влияние юго-западный циклон. Под влиянием его фронтальных разделов в республике будут: мокрый снег, метели с ухудшением видимости до 1 000 метров, сильный ветер восточной четверти порывами до 18—19 м/с. Температуры воздуха в ночные часы от -2 до -8°, днем прогнозируется от 0 до -5°.

В воскресенье, 20 ноября, республика попадет под воздействие смещающегося с севера антициклона. С ростом атмосферного давления появятся прояснения и осадки прекратятся. Температуры заметно понизятся: ночью до -8... -13°, при прояснениях до -17°, а днем ожидается не выше -4... -10°. Такая же морозная и без существенных осадков погода сохранится в начале следующей недели.

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Максим Кокунин