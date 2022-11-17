В Татарстане в выходные ожидается существенное ухудшение погоды

В Татарстане в пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, ожидается существенное ухудшение погоды. На районы республики распространит влияние юго-западный циклон, и погода снова существенно ухудшится, сообщили в Гидрометцентре по РТ.



Под влиянием фронтальных разделов этого циклона в Татарстане ожидаются: снег, мокрый снег, местами сильный, метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер восточной четверти порывами до 18—19 м/с, на дорогах образование снежных заносов и гололедица. Температуры воздуха в ночные часы от -2 до-8°, днем прогнозируется от 0 до -5°.

В воскресенье, 20 ноября, республика попадет под воздействие смещающегося с севера антициклона. С ростом атмосферного давления появятся прояснения и осадки прекратятся. Температуры заметно понизятся: ночью до -8... -13°, при прояснениях до -17°, а днем ожидается не выше -4... -10°. Такая же морозная и без существенных осадков погода сохранится в начале следующей недели.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко