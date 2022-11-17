В Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее

ГУ МЧС России по РТ предупредило об ухудшении погоды в республике вечером 17 ноября, а также днем и ночью 18 ноября.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, сильный восточный ветер порывами до 18 м/с.

На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедица.

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