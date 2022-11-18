В России выявили случаи заболевания штаммом коронавируса «цербер»

В России уже зарегистрированы случаи заболевания новыми вариантами коронавируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты COVID-19, передаются от человека к человеку.

Активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), но заболеваемость сейчас еще находится на незначительном уровне, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru

В середине октября заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявлял, что случаев заболевания подвариантом «омикрон» BQ.1.1 в России не зарегистрировали.



По его словам, «цербер» — это подвариант варианта ВА.5 «омикрона», который содержит дополнительные мутации в шиповидном белке. Почти в 30 странах обнаружили несколько сотен геномов этого варианта.



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Максим Кокунин