В России не выявлены случаи заболевания штаммом «цербер» — Роспотребнадзор

Случаев заболевания подвариантом «омикрон» штамма коронавируса BQ.1.1, ранее получившего название «цербер», в России не зарегистрировали, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.



Несмотря на отсутствие случаев заражения, Роспотребнадзор ведет регулярную работу по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, отметил он.

По словам Хафизова, «цербер» — это подвариант варианта ВА.5 «омикрона», который содержит дополнительные мутации в шиповидном белке. Почти в 30 странах обнаружили несколько сотен геномов этого варианта, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал, что новый штамм коронавируса «цербер» может стать причиной третьей волны заболеваемости «омикроном» в Европе. В геноме BQ.1.1 есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения.

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Маргарита Головатенко