Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США, сообщает ТАСС.



— Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность, — сказала она в четверг в ходе выступления на заседании нижней палаты законодательного органа.

Однако Пелоси не уходит на пенсию — она останется работать в нижней палате Конгресса.

Фото: pxhere.com

В Конгрессе текущего созыва Пелоси занимает должность спикера Палаты представителей. Поскольку на промежуточных выборах 8 ноября демократы потеряли большинство в Палате представителей, контроль над ней переходит к партии республиканцев. Соответственно, спикером нижней палаты Конгресса станет республиканец.

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Маргарита Головатенко