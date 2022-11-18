ООН привержена устранению барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России
ООН после продления зерновой сделки всецело привержена устранению всех барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом рассказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
— ООН полностью привержена поддержке Совместного координационного центра [в Стамбуле] с целью сохранить эту жизненно важную линию поставок. ООН также полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации, — приводит слова Хака ТАСС.
Зампреда генсека ООН также подчеркнул, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, «которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины».
Срок сделки истекает 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление.
Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла.
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