Новости общества

02:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ООН привержена устранению барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России

02:34, 18.11.2022
ООН привержена устранению барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России
Фото: pixabay.com

ООН после продления зерновой сделки всецело привержена устранению всех барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом рассказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

— ООН полностью привержена поддержке Совместного координационного центра [в Стамбуле] с целью сохранить эту жизненно важную линию поставок. ООН также полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации, — приводит слова Хака ТАСС.

Зампреда генсека ООН также подчеркнул, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, «которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины».

Срок сделки истекает 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление.

Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоПромышленностьАгропром

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также