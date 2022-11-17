ЦБ сообщил о временном образовании дефицита валютной ликвидности

Ситуацию с дефицитом валютной ликвидности, возникшую в России в первой половине октября, удалось стабилизировать, следует из материалов ЦБ.



— Риск расширения санкций и отток валютных обязательств привели к образованию дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты, — отмечается в документах.

Указывается, что дефицит возник в связи с одновременным увеличением спроса и снижением предложения валюты.

Международные резервы России по состоянию на 4 ноября составили $541,6 млрд, сократившись за неделю на 1,5% (или на $8,5 млрд). На 28 октября 2022 года международные резервы находились на уровне $550,1 миллиарда.



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Маргарита Головатенко