Международные резервы России снизились за неделю на 8,5 млрд

Фото: Анна Сейтумерова

Международные резервы России по состоянию на 4 ноября составили $541,6 млрд, сократившись за неделю на 1,5% (или на $8,5 млрд), сказано в сообщении Центробанка.



На 28 октября 2022 года международные резервы находились на уровне $550,1 млрд.

Напомним, международные резервы — высоколиквидные иностранные активы — состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Фото: cbr.ru

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Маргарита Головатенко