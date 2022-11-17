В Татарстане за сутки 103 человека заболели коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки госпитализировали 29 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 17 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 424 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 435 пациентов, в том числе 87 за минувшие сутки.

За весь период от коронавируса умерли 2 006 татарстанцев.



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