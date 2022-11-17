Новости общества

11:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки 103 человека заболели коронавирусом

11:18, 17.11.2022
В Татарстане за сутки 103 человека заболели коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки госпитализировали 29 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 17 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 424 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 435 пациентов, в том числе 87 за минувшие сутки.

За весь период от коронавируса умерли 2 006 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также