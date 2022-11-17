Главное о коронавирусе на 17 ноября: рост заболеваемости в мире, эпидемия рака из-за COVID-19

В Татарстане провели 5,4 миллионов тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 103 человек. Всего на 17 ноября в республике зарегистрировано 189 424 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 186 435 человек, за минувшие сутки — 87. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 29 человек.

Татарстан вошел в ТОП-15 регионов среди субъектов России по абсолютному количеству проведенных тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным организации, за всю пандемию в республике провели более 5,4 миллионов исследований на выявление заболевания. По России это показатель составляет 318,6 миллиона.

Ученый: нужно выработать новые правила поведения и обмена технологиями в пандемию

За последние сутки в России выявили 5 680 случаев коронавируса, выздоровели 6 735 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 520 021, а выздоровевших — до 20 925 972. Госпитализировали за сутки 1 113 человек. Умер за сутки 61 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 391 273 человека.

Генеральный директор ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова» Российской академии наук (Центр им. Чумакова РАН), академик РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что правительства стран должны выработать новые правила поведения и обмена технологиями в пандемию. По его словам, коронавирус показал, что между странами нет равенства в доступе к средствам защиты, лечения и профилактики смертельно опасной инфекции.

Фото: ras.ru

Ученые разработали экспериментальное лекарство от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 636 285 003 раза, 6 614 884 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 175 726). На второй строчке — Индия (44 668 535), на третьей — Франция (37 437 677), на четвертой — Германия (36 152 490), на пятой — Бразилия (34 938 073).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 075 951). За ними следуют Бразилия (688 764), Индия (530 546), Россия (383 320, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 859 091 823 инъекции вакцины против коронавируса.



В Эквадоре появились два новых варианта омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 — BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения страны. «Министерство здравоохранения выявило наличие в стране вариантов омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1. Первый зафиксирован в провинции Пичинча, второй — в провинции Асуай. Эти варианты были выявлены у пациентов, которые в настоящее время находятся в стабильном состоянии», — отмечается в их сообщении.



В Индии отменили обязательное ношение масок во время авиарейсов. Это связано со снижением заболеваемости по стране. В сообщении министерства гражданской авиации страны сообщается, что «в объявлениях в полете отныне может упоминаться только то, что ввиду угрозы, исходящей от COVID-19, всем пассажирам рекомендуется использовать маски или лицевые щитки».

В ВОЗ сообщили, что за неделю с 7 по 13 ноября заболеваемость коронавирусом в мире возросла на 2%. Так, за прошлую неделю заразилось более 2,3 миллиона человек. При этом, смертность от COVID-19 за тот же период снизилась на 30%.

Фото: realnoevremya.ru

Британские молекулярные биологи создали экспериментальное лекарство от коронавируса. Оно построено на базе синтетического геномного редактора, который избирательно уничтожает копии вирусной РНК в зараженных клетках.



Эксперты медицинского журнала The Lancet заявили, что пандемия коронавируса может привести к «онкологической эпидемии». По их словам, это связано с переориентированием европейских систем здравоохранения на борьбу с COVID-19. В докладе отмечается, что в первый год пандемии в Европе с онкологией к врачам обратилось на 1,5 миллионов людей больше, чем годом ранее.

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Елизавета Пуншева