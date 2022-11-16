Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4% на 14 ноября с 12,52% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».



На неделе с 8 по 14 ноября инфляция составила 0,06%. В годовом выражении она продолжила замедляться — до 12,4% год к году.

Темпы роста цен снизились до 0,06% за счет дефляции продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции (-0,15%). Продолжился сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не изменились. Возобновился рост цен на туристические и регулируемые услуги (+14%) — подорожали авиабилеты на внутренние рейсы, а еще услуги санаториев.

Фото: realnoevremya.ru

14 ноября ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России составила 12,63%, месячный прирост цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13%.



Экономика России в третьем квартале 2022 года сократилась на 4% по отношению к уровню прошлого года, оценил Росстат.

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Маргарита Головатенко